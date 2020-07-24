Согласно результатам исследования часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – героин...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточного округа г. Москвы задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Вешняковской улице задержали 38-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.При личном досмотре гражданина и осмотре его транспортного средства было обнаружено и изъято 19 свертков и один полимерный пакет с порошкообразным веществом. Установлено, что задержанный также успел сделать закладку, положив в тайник два свертка с порошкообразным веществом. Общий вес изъятого составил более 165 граммов. Согласно результатам исследования часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Следствием Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73