Технологический прогресс поставил человечество перед дилеммой. В обозримом будущем машины смогут заменить человека во многих отраслях экономики, что, возможно, повысит эффективность работы, но лишит многих людей источника доходов.

Технологический прогресс поставил человечество перед дилеммой. В обозримом будущем машины смогут заменить человека во многих отраслях экономики, что, возможно, повысит эффективность работы, но лишит многих людей источника доходов.Руководитель "Института прогрессивного образования" Анна Маркс предложила Министерству финансов России рассмотреть идею введения налога на роботов. Его будут выплачивать предприятия, которые заменят человеческий труд машинным.Маркс считает, что в течение 15 лет из-за автоматизации работы могут лишиться около 20 миллионов россиян. Она предлагает использовать доходы от сбора налога для переподготовки кадров, пострадавших от внедрения роботизированной рабочей силы, сообщает телеканал "".Глава института предложила сделать размер налога на роботов сопоставимым с текущим налогом на доходы физических лиц, который составляет 13%. Более точную цифру можно будет определить после общественного обсуждения инициативы, пишетАнна Маркс отметила, что роботы могут заменить людей не только на производстве, но и в других отраслях экономике. Так, под угрозой сокращения находятся, к примеру – охранники, продавцы и кассиры.Стоит отметить, что инициативу уже поддержали в комитете Госдумы России по бюджету и налогам, Общественная палата России и организация "Деловая Россия". В Министерстве финансов сообщили, что инициатива организации еще не поступила в ведомство.