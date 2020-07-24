Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством, а именно героином, массой около 993 граммов...

Сотрудники ППСП Отдела МВД России по району Ясенево задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства.В ходе патрулирования территории в Соловьином проезде полицейскими был замечен автомобиль, в котором находились два подозрительных гражданина. При досмотре автомашины на заднем сиденье был обнаружен и изъят сверток из фольги с неизвестным порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством, а именно героином, массой около 993 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности.Пресс-службы УВД по ЮЗАО(495) 129-75-56