Певица Валерия всегда славилась точеной фигурой. Однако длительная самоизоляция внесла изменения не только в ее образ жизни, но и во внешность.

Певица Валерия всегда славилась точеной фигурой. Однако длительная самоизоляция внесла изменения не только в ее образ жизни, но и во внешность.Артистка рассказала, что прибавила в весе на два килограмма. Хоть и немного, но все же досадно, ведь она – человек публичный, и за каждую жировую складочку на знаменитость могут наброситься хейтеры.Певица Валерия призналась, что думала "подсушиться" на карантине, а на деле – поправилась. Причина вполне логична: дома люди расходуют меньше энергии, чем при обычном рабочем активном ритме жизни.Отметим, исполнительница трепетно и тщательно следит за питанием и много времени уделяет тренировкам. Певица Валерия ведет здоровый образ жизни, вдохновляя многотысячную армию своих поклонников.30 Янв 2019 в 2:05 PSTНапомним, ранее певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным стали фигурантами скандала. Продюсер заявил, что многие артисты голодают из-за пандемии коронавируса, а также пожаловался, что у его супруги упали доходы.Примечательно, что после этого рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что посетила косметолога. Подписчики посчитали, что хвастаться этим не стоило бы потому, что совсем недавно ее муж жаловался на безденежье.