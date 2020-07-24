24.07.2020

2020-07-24 12:10:03

Владимирец изуродовал табуретом лицо женщины

Во Владимире вынесли приговор 31-летнему жителю города. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 22 октября 2016 года во время распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомой произошла ссора. Во время нее мужчина нанес женщине несколько ударов в область головы и лица деревянным табуретом.

У потерпевшей зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, инфицированные раны лобной области, закрытый перелом носа со смещением отломков. Все это повлекло неизгладимое обезображивание лица потерпевшей - нарушение мимики, прикуса, формирование рубцов, деформацию носа и челюсти.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.