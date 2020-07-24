24.07.2020

2020-07-24 12:10:04

Владимирская область задолжала энергетикам более миллиарда рублей

За отчётный период на розничном рынке Владимирской области доля ООО «ЭСВ» составила 59,85%, что на 2,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля рынка на территории РФ составила 0,34%. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке в первом полугодии 2020 года составил 1768 млн кВт*ч, что на 0,9% выше, чем за тот же период в 2019 году.

Клиентская база в I полугодии 2020 года увеличилась на 1,39% относительно аналогичного периода 2019 года в связи с заключением новых договоров с непромышленными потребителями и с гражданами в домах-новостройках. Объём реализации электроэнергии на розничным рынке Владимирской области сохранился на уровне прошлого года, с незначительным ростом менее процента.

Вместе с ростом числа клиентов увеличивается и количество пользователей дистанционных сервисов компании. Так, более 2,2 тыс. юридических лиц региона зарегистрированы в личном кабинете. За год этот показатель вырос в три раза. Для того, чтобы этот сервис стал еще доступнее, в начале года на основе личного кабинета было выпущено мобильное приложение. Отметим также, что треть бизнес-клиентов получает первичные документы через электронный документооборот.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пользователей личного кабинета физических лиц выросло почти в два раза и составляет 54,5 тыс. абонентов. В июле 2020 года для удобства потребителей также было запущено мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга».

Просроченная задолженность за электроэнергию перед Энергосбыт Волга превысила миллиард рублей

По итогам первого полугодия 2020 года просроченная задолженность за электроэнергию перед Энергосбыт Волга составила 1,067 млрд рублей. Сумма неплатежей за шесть месяцев увеличилась на 187 млн рублей.

«По состоянию на 1 июля 2020 года половина просроченных платежей – 503 млн рублей – приходится на ресурсоснабжающие организации Владимирской области. Долги за электроэнергию данных предприятий выросли за полугодие на 113 млн рублей. Отрицательную динамику показали и промышленные предприятия, увеличив задолженность почти на треть – до 185 млн рублей. Снизилась платежная дисциплина и у населения: просроченная задолженность составляет 129 млн рублей», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.

Необходимо отметить положительную динамику, которую показали предприятия сельского хозяйства. За шесть месяцев компании отрасли снизили задолженность на 10%, погасив 4 млн рублей. Также исправно свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию выполняют областные организации бюджетной сферы.

Энергосбыт Волга продолжает комплекс мероприятий по работе с должниками. В отношении юридических лиц вводятся ограничительные меры, направляются иски в суд. Жителям Владимирской области компания напоминает о возникновении задолженности за электроэнергию в квитанциях, а также регулярно проводит информирование с помощью рассылки СМС-сообщений, электронных писем и персональных звонков.

Для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами: «Личным кабинетом», формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании или мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга». Приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции нового личного кабинета. Кроме того, пользователи мобильного сервиса могут получать push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Например, о периоде передачи показаний приборов учёта либо о необходимости погасить задолженность во избежание штрафных санкций за просрочку платежа.