Абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России
Во Владимирской области идет приемная кампания в вузы. Абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России.
Этот способ подачи документов избавляет абитуриента от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Во время приемной кампании УФПС Владимирской уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.
Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, нужно:
1. Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на
2. Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.
3. Правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.
4. Отправлять документы нужно заказным письмом или письмом с описью вложения и уведомлением. Почтовому отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.
5. Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также, если возникнут вопросы по доставке отправления.
Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.
Информационная справка
В состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.