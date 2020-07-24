Гражданин, заявив о несуществующем преступлении, пытался избежать административной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие.

13 июля текущего года 33-летний житель Владимирской области обратился в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру с заявлением о преступлении. Мужчина сообщил, что его автомобиль угнали от магазина, расположенного на улице Энергетиков микрорайона Энергетик областного центра.В ходе работы по сообщению заявителя полицейские выяснили, что угона не было. Оказалось, что мужчина, заявив о несуществующем преступлении, пытался избежать административной ответственности за совершенное им в этот день дорожно-транспортное происшествие.Под действием неопровержимых улик фигурант сознался в содеянном. Он пояснил, что, совершив дорожно-транспортное происшествие, скрылся и бросил автомобиль в поле в микрорайоне Юрьевец, после чего на попутном транспорте приехал к своему другу в Энергетик и позвонил в полицию.В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.