Гражданин, заявив о несуществующем преступлении, пытался избежать административной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие.
13 июля текущего года 33-летний житель Владимирской области обратился в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру с заявлением о преступлении. Мужчина сообщил, что его автомобиль угнали от магазина, расположенного на улице Энергетиков микрорайона Энергетик областного центра.
В ходе работы по сообщению заявителя полицейские выяснили, что угона не было. Оказалось, что мужчина, заявив о несуществующем преступлении, пытался избежать административной ответственности за совершенное им в этот день дорожно-транспортное происшествие.
Под действием неопровержимых улик фигурант сознался в содеянном. Он пояснил, что, совершив дорожно-транспортное происшествие, скрылся и бросил автомобиль в поле в микрорайоне Юрьевец, после чего на попутном транспорте приехал к своему другу в Энергетик и позвонил в полицию.
В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.