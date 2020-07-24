Решение принято после рекомендации от главного санитарного врача региона Татьяны Даниловой

С 24 июля во Владимирской области снова начнут работать детские сады. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Владимир Сипягин.По словам главы региона, решение принято после рекомендации от главного санитарного врача региона Татьяны Даниловой. Посовещавшись с ней, Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому все детские сады в регионе откроются 24 июля.Открытие детских садов и заведений общепита стало возможным благодаря снижению коэффициента распространения коронавируса. В ближайшее время регион перейдёт на второй этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19.