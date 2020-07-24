Раньше болота осушали, а теперь обводняют. В Гороховецком районе помогли памятнику природы. В работах по обводнению Артёмова болота участвовали волонтёры, защитники окружающей среды,

Раньше болота осушали, а теперь обводняют. В Гороховецком районе помогли памятнику природы. В работах по обводнению Артёмова болота участвовали волонтёры, защитники окружающей среды, добровольные лесные пожарные Центрального региона и специалисты «Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области». Главная задача — предотвратить пожары на торфяниках. Артёмово болото — одно из 5-ти, включённых в состав памятника