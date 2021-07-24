Они требуют отремонтировать игровые элементы.

Уполномоченная по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская , с которой большая часть России не может справиться несколько десятилетий – . В начале недели она призвала жителей области присылать ей фото- и видеоматериалы с изображением конструкций, требующих ремонта.И вот, активисты реготделения ОНФ выявили ряд опасных мест для досуга детей в посёлке Ставрово Собинского района.Во дворе дома № 1 по улице Южной сиденья качелей представляют из себя деревянные дощечки.У дома №12 по улице Комсомольской общественников напугала выбивалка для ковров. Они считают, что она представляет для ребят серьёзную опасность. Рядом с домом №7 на той же улице горка, качели и карусели покрыты ржавчиной и заросли травой. В центре двора торчит штырь.«Во всех городах и районах должен быть компетентный человек, который отвечает за строительство, приёмку и содержание игровых элементов», - уверена Юлия Раснянская.Она поясняет, что это поможет свести к минимуму риск детского травматизма и предотвратит быстрый износ площадок.«По данным мониторингов ОНФ, 72% детских площадок, построенных начиная с 2017 года уже требуют ремонта. Ежегодно в стране на таких площадках травмируется около 40 тысяч подростков», - приводит статистику омбудсмен.Напомним, что фото игровых элементов с адресом их размещения и комментариями можно отправлять на электронную почту омбудсмена - .