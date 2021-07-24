Наиболее простой для Украины способ сохранить свою газотранспортную систему (ГТС) – стать газовым хабом Европы, используя другие газопроводы.

Наиболее простой для Украины способ сохранить свою газотранспортную систему (ГТС) – стать газовым хабом Европы, используя другие газопроводы.С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук. По словам политика, это наиболее простой способ сохранить стабильное функционирование украинской ГТС после того, как будет завершено строительство российского газопровода "Северный поток – 2".Он отметил, что ГТС Украины перестанет работать при недостаточном количестве топлива. Поэтому после того, как Россия закончит строить "Северного потока – 2" Украине нужно стать газовым хабом для стран Европы. Для этого можно использовать другие газопроводы, в частности, турецкий.По словам депутата Верховной рады, Киев может поставлять газ из Ирана или Азербайджана или доставлять сжиженный природный газ (СПГ) по морю из Катара.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев будет продолжать настаивать на прекращении строительства "Северного потока – 2". По словам председателя правительства, Украина считает российский газопровод экономическим оружием, которое будет направлено против Киева, Европы и США. Он также заявил, что Украина готова подать против Москвы иск в Стокгольмский арбитраж. Причиной стал отказ от транзита в Европу через украинскую территорию. Сумма иска может достигнуть 7,2 миллиардов долларов.