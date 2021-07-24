Украинский президент Владимир Зеленский умеет вовремя прикинуться дурачком, поэтому его не пугает никакой компромат.

Украинский президент Владимир Зеленский умеет вовремя прикинуться дурачком, поэтому его не пугает никакой компромат.С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Ярослав Гинка, также занимавший пост помощника первого замглавы при Администрации экс-президента страны Петра Порошенко.По его словам, в стране наблюдается ситуация, когда "от кормушки" были убраны одни, и поставлены другие, одних контрабандистов убрали, забрав потоки по товарам из Турции, табачным изделиям, топливу, и поставили своих контрабандистов.По мнению бывшего депутата, Владимир Зеленский может надолго остаться у власти, так как ему сходит с рук все что угодно. Он подчеркнул, что президент Украины — закомплексованный человек, который может стать политиком с комплексом Наполеона.Гинка отметил, что олигархи уже не смеются над украинским президентом как раньше. Теперь им стало уже страшно. А случай с Медведчуком напугал их еще больше.Экс-депутат также выразил уверенность в том, что у многих уже есть серьезный компромат на Владимира Зеленского, в том числе у России, но его это не пугает. Причина в том, что президент Украины очень грамотно играет свою роль. По словам Гинки, Зеленский всегда может сказать гражданам, мол да, я вот такой, какой есть, вы сейчас на экранах увидите про меня нечто плохое, но это все перевернули, чтобы уничтожить меня. И в итоге действующему главе государства все сходит с рук. Кроме того, по словам экс-депутата, Владимир Зеленский настолько непредсказуемый, что никто не знает, что он может сделать завтра.