24 июля в районе 12.00 на ул. Владимирской в Муроме загорелась многоэтажка. Дым шел со второго этажа. Сотрудниками МЧС были сформированы 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации

24 июля в районе 12.00 на ул. Владимирской в Муроме загорелась многоэтажка. Дым шел со второго этажа. Сотрудниками МЧС были сформированы 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Сгорела внутренняя отделка и имущество кухни на площади 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С помощью спасательных устройств было спасено 2 человека,