24 июля в 15.29 в МЧС сообщили о пожаре в трехэтажном жилом доме на ул. Асаткина во Владимире. Возгорание было на первом этаже. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для

24 июля в 15.29 в МЧС сообщили о пожаре в трехэтажном жилом доме на ул. Асаткина во Владимире. Возгорание было на первом этаже. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. В результате пострадали двое жильцов – женщина 1962 года рождения и мужчина 1985 года. Из дома спасли пятерых человек,