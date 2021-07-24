А также полицейские напомнили автолюбителям, что по закону административный штраф должен быть уплачен в течение шестидесяти дней.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району совместно с судебными приставами провели совместный рейд с целью взыскания административных штрафов.Во время мероприятия сотрудники полиции останавливали автомобили, которые одновременно проверялись по базам должников. Проверили 50 автомобилистов, из них 6 человек не оплатили ранее наложенный штраф.Административные протоколы рассмотрели в мировом суде Камешкова, общая сумма штрафов - более 19 000 рублей.Полицейские напомнили автолюбителям, что по закону административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней. В противном случае сумма выплаты вырастет вдвое или нарушителя ждёт административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного штрафа правонарушитель не освобождается.