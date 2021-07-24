Законодательство предусматривает штрафные санкции за нарушение «масочного» режима.

За прошедшую неделю прошло три рейда по соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, а также экипажами и пассажирами городского общественного транспорта. Проверено 3 предприятия потребительского рынка областного центра и 52 единицы подвижного состава общественного транспорта. Составлено 3 протокола об административных правонарушениях.Главная цель проверочных мероприятий - профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции и сохранение здоровья жителей Владимира.Законодательство предусматривает штрафные санкции за нарушение «масочного» режима: предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей - для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.