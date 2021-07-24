В июне текущего года полицейские остановили автомобиль, в котором в качестве пассажиров передвигались 21 и 33-летний местные жители. При осмотре оперативники нашли у них два полимерных

В июне текущего года полицейские остановили автомобиль, в котором в качестве пассажиров передвигались 21 и 33-летний местные жители. При осмотре оперативники нашли у них два полимерных пакетика с порошкообразным веществом. По данным экспертизы, внутри была синтетика. Как сообщают в областной полиции, один из фигурантов через свой мобильный телефон установил координаты и описание местонахождения «тайника-закладки», откуда