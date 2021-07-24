Не всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Вязниковского района предоставлено жилое помещение.

Вязниковская межрайонная прокуратура проверила, как соблюдаются жилищные права социально незащищенных категорий населения.Установлено, что по исполнении 18 лет не всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Вязниковского района предоставлено жилое помещение.Прокуратура направила в суд 2 иска, в которых потребовала обязать районную администрацию предоставить детям-сиротам благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.