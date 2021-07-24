Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие часы с сохранением до конца дня на территории Владимирской области ожидается гроза с дождём. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 м/с.Повышается риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.Также такая погода опасна нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.