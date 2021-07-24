Начинаем сегодня следить за Олимпийскими играми в Токио. А ведь кто-то ждет свою Олимпиаду в жизни.

Начинаем сегодня следить за Олимпийскими играми в Токио. А ведь кто-то ждет свою Олимпиаду в жизни. Уверены, удача улыбнется владимирской спортсменке Дарье Новинской. Запомните это имя!Её взгляд поражает как молния. А удары на ринге отправляют соперниц в нокдаун. В финале Первенства Европы Дарья сразилась с Румынкой. И одержала победу. Соревнования проходили в Тбилиси. Дарья состязалась в весовой категории - 60 килограммов. Дойти до финала было непросто. Соперницами стали лучшие из лучших - победительницы и призеры прошлых лет из Украины, Венгрии, Италии. Дарья Новинская, победительница Первенства Европы по боксу среди девушек: “Сложный был первый бой, так как с него все начиналось и последний, когда все заканчивалось. Оставалось сил совсем чуть-чуть, но мы справились, проявили характер и забрали золотую медаль”.Увидел в хрупкой девочке боевой дух отец Дарьи. Он и привел её в спортивную секцию по боксу, где занимался сам. Тогда Дарье было 11 лет. Её тренером стал Сергей Зубрицкий, который и научил тогда еще совсем юную спортсменку держать удар. Кстати, результат спарринга во многом зависит не только от физической подготовки, но и от скорости движений.А это секретная техника. У женщин-боксеров существует негласное правило: "сделала выдох со звуком, значит, выполнила сильный удар". Многие считают, что женщины слишком боязливы, и им страшно пропускать такие удары. Но это заблуждение. Многое зависит от характера спортсменки. У нее должна быть железная воля, уверенность, твердость и настойчивость.Все эти качества свойственны Дарье. Сергей Зубрицкий, тренер Дарьи Новинской: “Агрессивная манера ведения поединка у неё. Она не игровик. Ей больше импонирует идти вперед и сильно бить. Ей проще рвать...”Если сравнивать правила мужского и женского бокса, то они практически не отличаются. Единственное, раунд у девушек длится на минуту меньше. А вот по эффектности поединка девушки ничем не уступают. Удары такие же мощные, как и у мужчин. Впервые девушки начали заниматься боксом 25 лет назад. В 2001 году состоялся первый Чемпионат мира в США. А уже спустя 11 лет, представительниц прекрасного пола допустили и до Олимпийских игр. Впервые женский бокс был представлен в программе Олимпиады в 2012 году в Лондоне. С тех пор желающих выйти на ринг становится всё больше и больше. В связи с появлением женщин-боксеров изменилась и основная экипировка - добавилась защита на грудь. Но риск получить травму не исключен. Александр Михайлов, старший тренер сборной команды России среди юниорок и девушек: “Конечно, опасно! Это не специфический вид спорта для девочки. Для меня вообще... в шоке немножко с этой работой. Раньше подумать не мог, что буду заниматься конкретно девочками. Сейчас мир перестроился. Всячески стараются обезопасить женский бокс. Шлемы у них хорошие, медицинское обслуживание”.Самые болезненные удары, которые можно получить в боксе - это в печень и в подбородок, рассказывает Дарья. Но отвлекаться на боль просто нет времени: каждая секунда на ринге может повлиять на результат поединка. Другие воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по боксу результатом Дарьи восхищаются, а на тренировках в спарринг с победительницей Первенства Европы встают с опаской и приятным волнением. Анастасия Малова, воспитанница владимирской областной Спортивной школы олимпийского резерва по боксу: “Я хочу пойти по стопам нашей Даши и тоже добиться таких же успехов”.Сейчас Дарья тренируется в Лакинске, готовится к Чемпионату мира по боксу, он пройдет в следующем году. Но стать лучшей в мире - это не предел, говорит Дарья. Она мечтает выступить на Олимпийских играх. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"