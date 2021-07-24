В России профессия пожарного для женщин не доступна. Но 110 лет назад на Владимирской земле даже существовал единственный женский отряд пожарных.

В России профессия пожарного для женщин не доступна. Но 110 лет назад на Владимирской земле даже существовал единственный женский отряд пожарных. Может быть, в будущем это тоже станет возможным? Посмотрим, как это получилось у нашего корреспондента.Всего 21 секунда, чтобы надеть боевую форму. Такая скорость ежедневно спасает жизни, говорят владимирские спасатели. От звонка диспетчера до выезда пожарных проходит примерно 30 секунд. Но юному бойцу так быстро не собраться. Нужно еще правильно разложить одежду. Например, брюки предварительно надеваются на сапоги, чтобы буквально в них "влетать". Свой лайфхак есть и для куртки.-Руки только в нее вставляются. Эх! Надо приноровиться к такому!Дальше пояс, каска, краги. Весит такое обмундирование не меньше 10 килограммов. Не из легких, конечно, но зато защищает от всех возможных негативных воздействий. Однако и это ещё не всё.-Единственное, не хватает у вас топора. Он крепится тоже на пояс. Нужен для разборки, вскрытия конструкций, а также для спасения.Если пожара нет, с самого утра спасатели отрабатывают нормативы. Всё, как при реальном ЧП. Никуда без противогаза. Одного кислородного баллона хватает на 60 минут. И это только, кажется, что много. На деле - его может и не хватить, потому что к своему кислороду спасатели подключают и пострадавших. Денис Зотов, командир отделения пожарно-спасательной части №1: “Сейчас я тебя буду эвакуировать на свежий воздух!"Теперь кислорода на двоих хватит всего на 30 минут, а то и меньше, говорят спасатели. Если сотрудники МЧС свое дыхание могут контролировать, у пострадавших в пожаре - паника. Они используют кислород в несколько раз больше, поэтому действовать нужно максимально оперативно. Работа спасателя - шаг в неизвестность, экстремальные условия непредсказуемы. При обрушении конструкций и в моменты поиска людей, по статистике, ежемесячно в России погибает как минимум один спасатель. Алексей Степанюга, помощник начальника караула пожарно-спасательной части №1: “Такие вот нормативы, отработка таких, как спасение людей, самоспасение, подача стволов на верхние этажи проходят каждую дежурную смену. В начале дежурной смены идет теоретическая подготовка. После идет отработка профессиональных навыков это все нужно для того, чтобы уменьшить время спасения людей».Пожалуй, самый страшный и психологический сложный тренировочный комплекс - теплодымокамера. Неподготовленному человеку её просто не пройти. Она полностью имитирует пожар: плотное задымление, высокая температура, а также крики и просьбы людей о помощи. Проходят такую тренировку спасатели раз в полгода, а в жизни такое случается ежедневно. Рабочий день у спасателей - 24 часа. И за это время в среднем может быть около трех вызовов. После каждого - у спасателя есть 40 минут на восстановление, а потом снова в бой. За один вызов пожарные худеют на 3 килограмма. Андрей Евграфов, помощник начальника караула пожарно-спасательной части №1: “Я стараюсь просто не принимать близко к сердцу работу. Работу выполняю, отработал и забыл. Ребята у нас по-разному. Кто-то уходит в спортзал потом позаниматься, расслабиться».Свободное от пожаров время спасатели могут провести и в комнате отдыха. Здесь их ждет "мурлыкающий психолог". Юлия Шувалова, корреспондент: «В каждой пожарно-спасательной части есть кошка, снимать стресс!»А в начале ХХ столетия на службе у владимирских спасателей был козёл. Он добросовестно нес свою службу - отгонял от лошадей прозорливых зверьков - ласок. Объем работ у козла был большой. В конюшне на Спасской приходилось защищать 18 лошадей. Ласки пугали их так сильно, что те потели. Делали это маленькие хищники не просто так. В поте лошадей содержатся необходимые им для здоровья ферменты. А убойный запах козла ласок отпугивал. С тех пор многое изменилось. Теперь вместо бравых коней - пожарные машины. Они вмещают более трех тонн воды и разгоняются до 100 км/ч.Хотя русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, стать пожарным у неё все-таки не получится. Постановлением правительства запрещено использовать женский труд при тушении пожаров, остается только восхищаться подвигами мужчин и ждать дома после тяжелой работы.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"