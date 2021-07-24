20 июля прошло внеплановое совещание под председательством главы администрации района А.В. Курбатова с региональным оператором ООО «Хартия», причина – неудовлетворительная работа в муниципальных образованиях Петушинского района по уборке контейнерных площадок.

20 июля прошло внеплановое совещание под председательством главы администрации района А.В. Курбатова с региональным оператором ООО «Хартия», причина – неудовлетворительная работа в муниципальных образованиях Петушинского района по уборке контейнерных площадок.В сельских поселениях по графику вывоз мусора производится раз в неделю, однако из-за большого количества контейнерных площадок график нарушается. После вывоза мусор остается на прилегающей территории, из-за чего район выглядит неприглядно и жители недовольны.Один из вопросов к региональному оператору на совещании от органов местного самоуправления и жителей – это вывоз с контейнерных площадок ТКО и крупногабаритного мусора. Для быстрого реагирования администрациям поселений нужно оперативно подавать заявки на вывоз такого мусора. Стоит сказать, что есть и объективные причины захламленности контейнерных площадок, например, увеличение числа жителей Петушинского района за счет владельцев дачных участков.По докладу директора Владимирского филиала ООО «Хартия» В.И. Доровских, объемы мусора по сравнению с предыдущим годом выросли на 25%. Представитель "Хартии" подтвердил, что частота вывоза мусора будет увеличена за счет покупки новых мусоровозов и привлечения дополнительной техники из Московской области.По результатам совещания принято решение региональному оператору пересмотреть график вывоза мусора, а главам администраций городских и сельских поселений отработать механизм подачи заявок на вывоз ТКО и КГМ. В ближайшее время мусорная проблема в районе должна разрешиться.