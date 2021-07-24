Переход закрывают с целью обеспечения безопасности.

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Новая дорога станет дублером загруженных транспортом улиц Большая Нижегородская и Добросельская.Сейчас на Рпенском проезде ведутся подготовительные работы для установки опор будущего моста через реку Рпень. В связи с работой на объекте тяжелой строительной техники подрядчики в целях обеспечения безопасности граждан планируют на будущей неделе закрыть старый пешеходный мост, расположенный в зоне строительства.