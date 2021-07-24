В Индонезии помогают спасателям слоны. Этих животных люди издревле наделяли магической силой.

В Индонезии помогают спасателям слоны. Этих животных люди издревле наделяли магической силой. Считается, что их образы привлекают в дом стабильность, мудрость и любовь. И с этим трудно не согласиться - Кристина Иванова приглашает вас в гости во владимирскую квартиру, где живут около 300 слонов.- И он говорит, Лор, у тебя же был день рождения! Я дарю тебе слона!Желтый слон Коля появился в этом доме задолго до многих своих нынешних собратьев. И носит он имя дарителя - Николая Андрианова, прославленного гимнаста и друга Ларисы Русовой. Однако и он не был первым на этой, как говорит сама Лариса, ферме слонов. Поразительно, но начало долгой дружбы положило другое животное - собака, сильно покусавшая Ларису. Год после она прожила в остром страхе и в борьбе с паническими атаками. А потом на глаза попался слон. Лариса Русова, хозяйка "Фермы слонов": «Стоит этот слон, с таким хорошим позитивом, подаренный старшей сестрой, почему бы не попробовать? Психологию я знаю прекрасно. И так начались слоны».Я не коллекционирую их, подчеркивает Лариса. Я иду с ними по жизни. Слоны были рядом, когда пришлось оставить медицину, слоны стали опорой во время работы в детском саду. Когда женщина увлеклась талассотерапией, ферму пополнили герои из камня. Но большинство из этих близких сердцу фигурок, конечно, про людей. Лариса Русова, хозяйка "Фермы слонов": «Не хватало денег на ремонт крыши в 34 саду. И я обратилась к Сереже. И Сережа перечислил. Тогда это были больше очень деньги. Молча, никому не рассказывая, как сейчас это модно "вот я там". В общем, он как меценат еще. Это Сережа Клюквин, прям на всю жизнь».Сейчас в этой квартире живет около трехсот представителей вида. Многое раздарено близким. Этих же Лариса даже в руки дает не всем. Энергетика у большинства особая, как и места, откуда они прибыли. Тибет, Китай, Индия. Лариса Русова хозяйка "Фермы слонов": «Есть у меня подруга. Благодарю господа за людей, которые меня окружают. Руководитель 109 сада, Олечка Алексеевна Филиппова. Это коралл. Тоже ручная работа. Вьетнам».В буддизме слон - символ духовного знания и стабильности. То, что столько лет искала женщина и что смогла найти сейчас. Любимая работа в центре ИЗО, творческая, приносящая радость, жизнь. Такая, какой она бывает в детстве, говорит Лариса. На вопрос, почему во время стресса после нападения собаки вытащить из эмоциональной ямы женщину смог именно слон, она вспоминает поход в кино с отцом. Лариса Русова хозяйка "Фермы слонов": «Билеты стоили 20 копеек. Кино началось в 21:00. Мы пришли домой вдвоем в районе 23.00. Там два часа этот фильм идет. Вы не представляете, Кристина! Кино про слона! Мне, видимо, тогда было так хорошо, так тепло, так уютно, так комфортно рядом с папой. Я чувствовала эту защищенность».Психология или философия? Вместо "или" Лариса предпочитает ставить "и".- Это не коллекция. И не надо, не надо себя в эти рамки! Не будьте коллекционерами. Пусть коллекция вас раздвигает, расширяет, помогает. Направляет.Кристина Иванова, Семен Карпов, Вести "Владимир".