На территории области за прошедшую неделю зарегистрирован 41 человек, пострадавший от укуса клеща. Среди них – 11 детей. Присасывание клещей в основном происходило на придомовых

На территории области за прошедшую неделю зарегистрирован 41 человек, пострадавший от укуса клеща. Среди них – 11 детей. Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, дачных участках и при выезде на природу. Всем пострадавшим от укуса оказана медицинская помощь, организовано наблюдение, сообщают в региональном Роспотребнадзоре. Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом