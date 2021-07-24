Порча территории произошла из-за захламления мусором, птичьим помётом и навозом.

Во Владимирской области загрязнили более 14 гектаров сельхозземель. Об этом сообщил Россельхознадзор.По результатам исследований проб почвы, взятых на четырёх участках в Суздальском и Ковровском районах, в образцах выявлено наличие кишечной палочки и энтерококков.«В Ковровском районе на 0, 2162 га угодий обнаружены нефтепродукты. На 0,3 га земель снизилась плодородность», - добавили специалисты надзорного органа.Порча территории произошла из-за захламления мусором, птичьим помётом и навозом.По фактам выявленных нарушений будут приняты меры административного воздействия.