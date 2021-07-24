амять всех солдат правопорядка присутствующие почтили минутой молчания.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся памятный митинг, посвященный 20-й годовщине с момента гибели сотрудников владимирской милиции, находившихся в служебной командировке на Северном Кавказе. Начальник УРЛС регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин отметил, что погибшие сотрудники с честью и до конца выполнили свой служебный долг, а нынешнее поколение полицейских свято чтит память о коллегах.На мероприятии присутствовали родственники погибших сотрудников. В их числе - Любовь Антонова, мать старшего лейтенанта Виктора Антонова, погибшего вместе с сослуживцами Алексеем Хлопковым и Сергеем Стерховым в июле 2001 года.Присутствующие возложили цветы к мемориалу на Аллее памяти Центра, где выбиты имена всех сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Память всех солдат правопорядка присутствующие почтили минутой молчания.В завершение мероприятия слушатели Центра профессиональной подготовки прошли маршем по Аллее памяти.