амять всех солдат правопорядка присутствующие почтили минутой молчания.
В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся памятный митинг, посвященный 20-й годовщине с момента гибели сотрудников владимирской милиции, находившихся в служебной командировке на Северном Кавказе. Начальник УРЛС регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин отметил, что погибшие сотрудники с честью и до конца выполнили свой служебный долг, а нынешнее поколение полицейских свято чтит память о коллегах.
На мероприятии присутствовали родственники погибших сотрудников. В их числе - Любовь Антонова, мать старшего лейтенанта Виктора Антонова, погибшего вместе с сослуживцами Алексеем Хлопковым и Сергеем Стерховым в июле 2001 года.
Присутствующие возложили цветы к мемориалу на Аллее памяти Центра, где выбиты имена всех сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Память всех солдат правопорядка присутствующие почтили минутой молчания.
В завершение мероприятия слушатели Центра профессиональной подготовки прошли маршем по Аллее памяти.