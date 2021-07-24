Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Администрация Вязниковского района не предоставила жилье для двух детей-сирот. Прокуратура требует устранить нарушения закона.В ходе проверки надзорное ведомство установило, что чиновники не обеспечили квартирами подростков, оставшихся без попечения родителей.В результате в суд было направлено два иска, по которым местные власти обязаны передать вязниковцам благоустроенную недвижимость по договору найма.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.