Ещё 221 случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили во Владимирской области за прошедшие сутки 24 июля. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. География ..

Ещё 221 случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили во Владимирской области за прошедшие сутки 24 июля.Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. География случаев такова: 51 человек вновь заразился COVID в областном центре, 25 - в Муромском районе, 21 - в Гусь-Хрустальном, 19 случаев зарегистрировали в Ковровском, 18 - в Вязниковском, 13 - в Суздальском, 10 случаев - в Кольчугинском районах, 9 человек заразились в Юрьев-Польском, по восемь - в Меленковском и Киржачском районах, семь - в Собинском, по шесть - в Петушинском и Александровском.Пять человек получили полодительные тесты на коронавирус в Судогодском районе, четыре новых случая - в г. Радужный, по столько же в Камешковском и Селивановском районаз, три случая - в Гороховецком.Всего во Владимирской области зарегистрировали с начала пандемии 41 748 случаев заболевания. Это 9834 случаев в г. Владимир, 4942 - в Гусь-Хрустальном, 4528 - в о. Муром, 3140 - в Ковровском, 2393 в Александровском, 2338 - в Петушинском, 1701 - в Юрьев-Польском, 1708 - в Вязниковском, 1738 случаев в Кольчугинском, 1628 - в Суздальском, 1328- в Киржачском, 1311 - в Собинском, 1189 в Меленковском, 977 случаев.в Камешковском, 953 случаев в Гороховецком районах, а также 843 случая в Селивановском, 673 - в Судогодском районах, 524 случаев в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование.