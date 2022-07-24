Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Торпедо».

Во Владимире в возрасте 70 лет от тяжелой болезни скончался известный спортивный журналист Александр Гаврилов. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Торпедо», для которого он стал первым в истории пресс-атташе.Обозреватель работал в газетах «Комсомольская искра», «Призыв» и Молва», хоть Александр Гаврилов печатался почти во всех СМИ Владимира. В 2001 году журналист стал первым официальным пресс-атташе «Торпедо». В свои последние годы аналитик футбола работал в Спортивной школе олимпийского резерва.