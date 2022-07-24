Известный владимирский спортивный журналист Александр Гаврилов скончался в возрасте 70 лет. Об этом 24 июля рассказали в футбольном клубе «Торпедо» Владимир, для которого обозреватель стал

Известный владимирский спортивный журналист Александр Гаврилов скончался в возрасте 70 лет. Об этом 24 июля рассказали в футбольном клубе «Торпедо» Владимир, для которого обозреватель стал первым в истории пресс-атташе. Александр Гаврилов на протяжении многих лет освещал разные спортивные мероприятия во Владимире и области. Многие могли запомнить его по работе в газетах «Призыв», «Комсомольская искра» или