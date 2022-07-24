С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152639 владимирцев.

Во Владимирской области на 24 июля выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном и Петушинском, по 2 - в Ковровском, Кольчугинском и Собинском, по 1 - в Александровском, Камешковском и Гороховецком районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152639 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41528 заболевших во Владимире, 17992 - в Ковровском районе и 16837 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.