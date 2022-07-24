Во Владимирской области выявлено 22 случая коронавируса за сутки на 22 июля. Днем ранее – 27. В больницу с тяжелой формой заболевания обратился один человек, накануне госпитализация никому не

Во Владимирской области выявлено 22 случая коронавируса за сутки на 22 июля. Днем ранее – 27. В больницу с тяжелой формой заболевания обратился один человек, накануне госпитализация никому не потребовалась. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 639. В лидерах по заражениям Владимир с 7 заболевшими за сутки. 3 новых случая