Ровно 160 лет назад в Муроме был заложен фундамент одного из знаковых архитектурных сооружений -...

Ровно 160 лет назад в Муроме был заложен фундамент одного из знаковых архитектурных сооружений - водонапорной башни. Или, как ее называют, "Ермаковской" башни - по имени муромского головы Алексея Ермакова, при котором город на Оке (между прочим, первый во Владимирской губернии) обзавелся водопроводом.Башня и сейчас является доминантой городского ландшафта, но в 19 веке это было самое высокое здание Мурома, которое использовали как пожарную каланчу и даже как метеостанцию. По цвету флага, который вывешивали на башню, жители узнавали прогноз погоды. Первая водоразборная линия была деревянной, длиной пять километров. Воду качали, разумеется, из Оки. Горожане ее брали бесплатно из шести водоразборных колонок-фонтанов, специальные водопойные колоды были сделаны для лошадей. Водопровод протянули даже в некоторые жилые дома, в том числе - в усадьбу градоначальника.