30 лет назад был открыт единственный во Владимирской области католический костёл - Святого Розария...

30 лет назад был открыт единственный во Владимирской области католический костёл - Святого Розария Пресвятой Девы Марии.Тридцать лет назад во Владимире был вновь освящен и открыт единственный в регионе католический костёл - Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Он стоит на улице Гоголя.До революции это место называлось Куткин переулок. Храм был построен на средства сосланных во Владимир военных польско-литовского войска и членов городской католической общины, которая в то время насчитывала 1300 человек. Православная церковь, очевидно, очень терпимо относилась к "иноверцам", раз дозволила построить католическую церковь в самом центре города. Впрочем, после 1917 года количество прихожан пошло на спад и в вскоре власти приняли решение ликвидировать владмирскую римско-католическую церковь. Много лет костел служил то жильем, то выставочным залом музея. И только в 93-ем году после реставрации храм вернули католической общине и там возобновились богослужения.