Суздальский аквапарк начнет радовать местных жителей и гостей города в 2024 году, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. На фото и видео видно, что внешний облик здания выглядит

Суздальский аквапарк начнет радовать местных жителей и гостей города в 2024 году, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. На фото и видео видно, что внешний облик здания выглядит практически законченным. Не хватает только тротуара перед ним. Внутри пока начат только потолок. На строительстве объекта побывал Александр Авдеев. Он отметил, что к зиме 2023 в аквапарке планируют