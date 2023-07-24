Депутаты ЗС, представители Облздрава, фонда ОМС, Счетной палаты и члены Общественной палаты провели первое заседание рабочей группы по медицинским вопросам. Напомним, весной парламентарии

Депутаты ЗС, представители Облздрава, фонда ОМС, Счетной палаты и члены Общественной палаты провели первое заседание рабочей группы по медицинским вопросам. Напомним, весной парламентарии вместе с Правительством области и медиками провели большие публичные слушания по проблемам здравоохранения и создали рабочую группу. Ее главная задача – договориться, как решить вопрос с нехваткой кадров и выплатами медперсоналу. Возглавил