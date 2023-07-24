Смотрите в дайджесте:– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– В Суздале будут судить владимирца, по
<a href="https://33live.ru/novosti/24-07-2023-dajdzhest-proisshestviya-24072023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 24.07.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– В Суздале будут судить владимирца, по
[url=https://33live.ru/novosti/24-07-2023-dajdzhest-proisshestviya-24072023.html]Дайджест (происшествия) 24.07.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– В Суздале будут судить владимирца, по