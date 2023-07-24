Смотрите в дайджесте:– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– В Суздале будут судить владимирца, по

Смотрите в дайджесте:– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– ДТП в Коврове повлекло за собой смерть 17-летнего подростка– В Суздале будут судить владимирца, по вине которого в ДТП погибло 4 человека