ФСБ во Владимирской области обезврежен похититель деталей двойного назначения.
УФСБ России по...
ФСБ во Владимирской области обезврежен похититель деталей двойного назначения.
УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 45-летнего жителя Коврова.
По версии следствия, с декабря 2022 года по март 2023-го злоумышленник, являясь сотрудником одного из предприятий, путем обмана похитил 50 деталей, используемых по двойному назначению, в том числе для ремонта военной техники, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
И продал похищенное, причинив ущерб на 650 тысяч рублей.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело.
Фото: https://www.pxfuel.com