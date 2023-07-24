ФСБ во Владимирской области обезврежен похититель деталей двойного назначения. УФСБ России по...

ФСБ во Владимирской области обезврежен похититель деталей двойного назначения.УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 45-летнего жителя Коврова.По версии следствия, с декабря 2022 года по март 2023-го злоумышленник, являясь сотрудником одного из предприятий, путем обмана похитил 50 деталей, используемых по двойному назначению, в том числе для ремонта военной техники, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.И продал похищенное, причинив ущерб на 650 тысяч рублей.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело.Фото: https://www.pxfuel.com