Корреспондент Дни.ру познакомился с творчеством яркого коллектива.

Корреспондент"Дни.ру" познакомился с творчеством яркого коллектива.23 июля 2023 года в Нижегородской области состоялсяфестиваль "АртЛуга", где воедино сплелись природа, музыка иискусство. В экопространстве на берегу Волги среди луговых трав собрались толпы людей, чтобы целый день слушать лекции, посещать экскурсии, представления, мастер-классы,заниматься духовными практиками.Под вечер своей музыкой порадовали народ хедлайнеры, в числекоторых особенно выделялась группа CHAYKA. Молодые ребята из Москвы поделились нетривиальнымтворчеством и произвели фурор среди аудитории.Гости фестиваля "АртЛуга" собрались возле главной сценына мягких импровизированных стогах сена и креслах-мешках. Даже детей в первомряду захлестнуло волной энергии, драйва, эмоций, и в то же время душевности итеплоты, которую излучали артисты.Своими песнями группа CHAYKA рассеивала тучи над площадкой,которые внезапно заслонили небо по завершении выступления. Синтез лирических изажигательных мотивов с экзистенциальными и философскими текстами пришлись подуше разношерстной публике.Экофестиваль "АртЛуга" стал очередной ступенькойна пути развития музыкального коллектива. Группа CHAYKA регулярнодает сольные концерты и появляется на разогревах у маститых звезд шоу-бизнеса.Благодаря слаженной работе, высокому уровню экспрессии на сцене и самоотдаче, длякоманды открыты все дороги.