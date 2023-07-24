Его откроют в 2024 году.

Александр Авдеев опубликовал новые фото и видео строящегося в Суздале аквапарка. Губернатор разместил кадры в своих аккаунтах в соцсетях.«Поговорили с инвестором. К зиме должны быть закончены все внешние работы и начаться монтаж внутреннего оборудования. Открытие планируется в 2024 году», - пояснил глава региона.В здании установят детские и взрослые горки, а также игровые пространства. Детская зона спроектирована по мотивам сказки о путешествии по темной и светлой сторонам Луны - для малышей будут построены пещеры, морские раковины, скалолазная стена и другие элементы.Для взрослых создадут зону SPA и банный комплекс, бассейны с гидромассажем и фуд-корт на 150 человек.