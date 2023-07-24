Суздаль готовится к юбилею. Глава региона с рабочим визитом посетил древний город. Александр Авдеев побывал на месте строящегося аквапарка, а также обсудил с подрядчиком ход реконструкции

Суздаль готовится к юбилею. Глава региона с рабочим визитом посетил древний город. Александр Авдеев побывал на месте строящегося аквапарка, а также обсудил с подрядчиком ход реконструкции местных Торговых рядов. Строительство суздальского аквапарка ведется на территории ГТК «Суздаль». Как сообщает губернатор в соцсетях, объект – частный и, по словам инвестора, он сможет принять первых гостей уже