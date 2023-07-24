Развитие искусственного интеллекта уже сейчас вызывает опасения у многих исследователей. Насколько велика вероятность того, что в ближайшем будущем нейросети смогут имитировать логику и ..

Развитие искусственного интеллекта уже сейчас вызывает опасения у многих исследователей. Насколько велика вероятность того, что в ближайшем будущем нейросети смогут имитировать логику и мышление человека?Эксперт по нейросетям и программист Сергей Журавлев убежден, что процесс начался уже сегодня. "Нейросети ограничены, но они обучаются определенным аспектам критического мышления, подобного человеческому. Они обрабатывают данные, опираясь на паттерны, которые были обнаружены во время обучения, хотя такое мышление немного отличается от мышления человека", — цитирует специалиста ".Опасения на тему того, что развитие искусственного интеллекта дойдет до человеческого уровня, Журавлев счел преждевременными. Искусственно воссоздать мышление человека все еще очень сложно, резюмировал специалист.