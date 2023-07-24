Кубики пресса с помощью пластического хирурга – относительно новая концепция в плане достижения эстетически приятного телосложения. Идея заключается в создании кубиков на области живота с помощью таких хирургических процедур как липосакция, липофилинг и контурирование мышц.

Кубики пресса с помощью пластического хирурга – относительно новая концепция в плане достижения эстетически приятного телосложения. Идея заключается в создании "кубиков" на области живота с помощью таких хирургических процедур как липосакция, липофилинг и контурирование мышц.Этот вид хирургии становится все более популярным среди тех, кто стремится достичь более подтянутого и рельефного вида собственного тела. Тем не менее важно понимать потенциальные риски, связанные с этим видом операций. О тонкостях пластики области живота "Дни.ру" поговорили с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники "Время красоты" .Липофилинг живота. Быстро и простоСоздание кубиков пресса с помощью липофилинга — это относительно простая процедура, которая заключается в удалении лишнего жира в области живота и последующей его пересадке для наращивании мышц в определенных зонах для создания рельефа, в данном случае, кубиков пресса.Процедура может быть использована для удаления жира из таких областей, как талия и бедра. Пересадка собственных жировых клеток довольно эффективная процедура для придания желаемого объема и спортивного телосложения, а в сочетании с липосакцией живота можно удвоить итог пластики.Контурная пластика (абдоминопластика)Общеизвестная как "подтяжка живота", абдоминопластика — это метод, направленный на уменьшение лишнего жира и кожи живота с одновременным укреплением мышц брюшной стенки. Процедура стала популярным способом помочь пациентам избавиться от лишней ткани после значительного снижения веса, либо в связи с растянутыми мышцами и кожей.Абдоминопластика помогает еще больше очертить контуры тела. Этот тип хирургии также может включать имплантацию силикона или других материалов для придания дополнительной формы и четкости определенных областей.Чем опасна пластическая операция по созданию мышц брюшного пресса?Как и любая хирургическая процедура, операция по созданию кубиков пресса сопряжена с потенциальными рисками, включая кровотечение, инфекцию, рубцы, повреждение нервов, повреждение органов.Также важно отметить, что данный вид операции не всегда может привести к желаемым результатам из-за индивидуальных различий между пациентами или осложнений в период восстановления. Это может привести к необходимости проведения дополнительных операций для коррекции.Кроме того, при неправильном выполнении этот вид операции может стать причиной деформации пресса. Ее будет трудно или невозможно исправить, что может вызвать как физический, так и эмоциональный стресс у пациента.Однако в руках квалифицированного пластического хирурга риски сводятся к минимуму, поэтому с желанием стать обладателем спортивного животика следует обращаться к опытному специалисту, который подберет необходимую процедуру исходя из индивидуальных особенностей тела пациента.