По данным отделения Владимир Банка России, годовая инфляция в области в июне этого года составила 3,2%. Огурцы и помидоры подешевели в мае, это привело к подорожанию этих овощей в июне.

По данным отделения Владимир Банка России, годовая инфляция в области в июне этого года составила 3,2%. Огурцы и помидоры подешевели в мае, это привело к подорожанию этих овощей в июне. Снижение цен на картошку замедлилось – это объясняется тем, что прошлогодний запас корнеплода подошел к концу, а импортный картофель подорожал. Цены на мясо птицы выросли.