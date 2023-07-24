Лайма Вайкуле в очередной раз решила провести в Юрмале авторский фестиваль.

Лайма Вайкуле в очередной раз решила провести в Юрмале авторский фестиваль.Раньше гостями шоу были звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Крис Норман. Теперь список тех, кто готов выйти на сцену вместе с Лаймой Вайкуле, значительно меньше.Фестиваль брал паузу на три года. Сначала мешал ковид, затем началась СВО. В целом, по мнению многих, и сейчас фестиваль в Юрмале выглядит не совсем уместным. Уважаемые российские артисты, которые обычно и составляли костяк выступающих, вряд ли приедут, а на местную прибалтийскую эстраду народ не купит билеты.В итоге Лайма Вайкуле собрала на своем фестивале звезд-иноагентов, которые в свое время негативно высказывались в адрес России. В список приглашенных попала Мария Максакова*, Вера Брежнева, Андрей Макаревич*, Макс Барских, ALEKSEEV, Нино Катамадзе, Верка Сердючка (Андрей Данилко).Напомним, последнему запрещен въезд в Россию на 50 лет за грубые высказывания о спецоперации и руководстве страны, Брежнева вместе с мужем-продюсером уехала из России одной из первых, а Макс Барских отличился русофобскими высказываниями.*внесены Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.