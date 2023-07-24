Работы можно посмотреть в галереях объединения Выставочные залы Москвы.

Работы можно посмотреть в галереях объединения "Выставочные залы Москвы".Жителей и гостей столицы приглашают на выставки трех современных художников. Работы можно посмотреть в галереях объединения "Выставочные залы Москвы". Возрастных ограничений не предусмотрено. Гостей ждут со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.К примеру, аллегорические произведения Альбины Буниной доступны в галерее "Ростокино" с 25 июля по 27 августа. Живописные картины и небольшие скульптуры продемонстрируют богатый жизненный опыт мастера, стремящегося понять сложные взаимосвязи между творцом, произведением и зрителем.Выставка "Внутри бесконечного" как бы намекает, что художника способен впитывать идеи зрителей и меняться под их воздействием, что приводит к возникновению бесконечного цикла взаимодействия. Работы при этом становятся объектами не только обсуждения, но и наполнения смыслами, рождающимися в головах других людей.Посетители уникальной экспозиции в галерее "Измайлово" смогут распахнуть "Дверь в квартиру № 10".Алексей Микулин при помощи пластилина создал более 30 миниатюрных макетов, изображающих различные локации старой Москвы. Всех желающих ждут с 26 июля по 3 сентября.Выставка названа в честь одной из самых знаменитых работ современного художника. Речь идет о двери в коммунальную квартиру, знакомую каждому советскому гражданину. Точные цвета и фигуры, а также мельчайшие детали формируют ламповую атмосферу и вызывают ностальгические чувства.Наконец, с 28 июля по 3 сентября в галерее "Выхино" члены Московского союза художников представят свои работы в рамках выставки "Почему абстракция?". Гости смогут насладиться творчеством Елены Вечериной, Елены Михайловской, Владимира Матвеева, Михаила Палия, Валерия Светлицкого, Вячеслава Щербины (Сибирского), Олега Юсупова.Экспозиция включает в себя графику, живопись, коллажи и ассамбляжи. Примечательно, что работы включают в себя композиционного решения, цвета, линии, формы, материалы, которые передают лишь отдельные элементы реальности, а не полноценный фрагмент. Кстати, для лучшего понимания идей абстракционистов для гостей подготовлены видеоматериалы, тематические лекции и мастер-классы.