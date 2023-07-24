Муром и Суздаль победили на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. На благоустройство древних городов Владимирской области выделят более 170 миллионов рублей.

Муром и Суздаль победили на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. На благоустройство древних городов Владимирской области выделят более 170 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в telegram-канале. В Муроме облагородят набережную Оки и прилегающий к ней парк за 105 миллионов рублей. В Суздале обустроят парк имени 950-летия за 65,8 миллионов.