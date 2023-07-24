Каждый день на стриминговый сервис Spotify заливается более 40 тысяч новых песен. Получается, что только за месяц мир пополняется почти полутора миллионами композиций! В этом океане жанров, стилей и направлений легко утонуть. Но корреспондент Дни.ру открыл для себя группу, которая точно выделяется в этом потоке.

Каждыйдень на стриминговый сервис Spotifyзаливается более 40 тысяч новых песен. Получается, что только за месяц мирпополняется почти полутора миллионами композиций! В этом океане жанров, стилей инаправлений легко утонуть. Но корреспондент "Дни.ру" открыл для себя группу,которая точно выделяется в этом потоке.французским песням в нашей стране всегда была особая любовь. У нас обожали ЭдитПиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура, Мирей Матье, Милен Фармер и Патрисию Каас.Видимо, с французами было много общего: романтика, любовь к жизни, восприятиекрасивых мелодий. Да и исторически мы были всегда близки. Поэтому когдабелорусская группа ParadeofPlanetsрешила работать на французском языке, то явно не ошиблась. Она взяла вселучшее, что есть во французской музыке, переосмыслила и добавила актуальности.Paradeof Planets покоряют сердца слушателей уже семь лет. Запоминающийся трогательныйженский вокал в сочетании с фирменным динамичным звучанием полюбился миллионамлюдей. Слушатели и критики в Латвии, Франции и Греции говорят, что одна изсамых стильных по звучанию команд Европы.вот новый повод для радости – коллектив выпустил второй альбом под названием(фр. "Ночь"). Качественные поп-песни сплотными синти-поп битами и нежным цепляющим вокалом влюбляют в себя в первогозвука. Добавьте к этому хорошую поэзию и серьезную смысловую нагрузку, чеголишены многие песни сегодня.этих потенциальных хитах романтизм и поп-звучание 80-х удачно сочетается сэлектронными ритмами 90-х. Тут есть и ностальгический момент – многие песнипластинки напоминают о мелодиях зарубежной эстрады, которые так нравились всемкогда-то. Но это лишь эффект. На самом деле, перед нами современное, модноезвучание с дышащим мощными эмоциями вокалом. А стилизация выглядит органично.Каждаякомпозиция – образец качественной европейской эстрады, о которой мы стализабывать. Здесь масса красивых мелодий, пассажей, терций, смен ритмов инастроений от песни к песни.любая из песен группы La Nuitмогла бы участвовать в конкуре "Евровидение". По аранжировкам и подаче песни сэтой пластинки идеально соответствуют стилю и духу этого главного музыкальногоконкурса Старого света. Дискотечные ритмы Mon Empire и Flash, лиричные D’accord и Jamais – тут есть песни на любоенастроение. Потанцевать, погрустить, устроить романтическое свидание,отправиться на пробежку – для всех случаев подойдут песни с этой пластинки.Онипроникают в самое сердце.И,прослушав диск, сразу хочется повторить.